السوق الصيفية للكرة الإنجليزية من أغسطس إلى أكتوبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يناقش اتحاد كرة القدم الإنجليزي، مقترح لنقل فترة الانتقالات الصيفية إلى أغسطس حتى أكتوبر المقبل، مع عودة نشاط الكرة يوم 18 يونيو الجاري، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار موقع "سكاي سبورت"، إلى أن موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، سوف يستمر حتى يوليو المقبل، لإكمال الجولات التسعة الأخيرة من المباريات.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا" جياني إنفانتينو، قد دعا إلى مناقشة إمكانية تحديد سقف المرتبات ورسوم التحويل على جميع مستويات اللعبة، وأعلن الفيفا عن تقديم إرشادات للاتحادات الوطنية لتحديد تواريخ لفترات القيد الصيفي.

ويتشاور "الفيفا" أيضاً مع اتحادات وطنية للكرة في جميع أنحاء أوروبا، ويتردد أن هناك بعض التوافق في الآراء بشأن الموعد النهائي لفترة الانتقالات ليكون يوم 2 أكتوبر المقبل.

فيما افتتح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فترة القيد للموسم الجديد اليوم الاثنين، بعد أن تم إلغاء الدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا، ولكن يتردد أيضاً أن الاتحاد ينوي فتح فترة قيد أخرى في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر المقبلين، للمزيد من التعاقدات والانتقالات.

أما الاتحاد الإيطالي للكرة، فأكد أن فترة الانتقالات الصيفية ستكون من 1 سبتمبر إلى 5 أكتوبر المقبلين، مع استئناف موسم الدوري الإيطالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

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