الجدول الجديد لليغا يغضب ريال مدريد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نشرت رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم منذ أيام قليلة على حسابها الرسمي على "تويتر" مواعيد مباريات أول جولتين في الدوري، والمتوقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشهدت حالات الإصابة والوفيات تراجعاً جذرياً في الأسابيع الأخيرة، مما دفع الحكومة الإسبانية إلى الموافقة على استئناف النشاط بداية من 8 يونيو الجاري، وتوصل المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني للكرة القدم ورابطة "الليجا"، إلى اتفاق بشأن استئناف المنافسة في 11 من الشهر نفسه الجاري.

ويخوض برشلونة وفق الجدول الجديد، أول أربع جولات قبل ريال مدريد، مما أثار غضب وسخرية إدارة الريال، حيث لم تتبع رابطة الليجا ترتيب المباريات قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، حسب ما أشارت صحيفة "آس".

وعلى سبيل المثال، كان من المقرر إقامة مباراة ريال مدريد وإيبار في 13 مارس الماضي، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وفي حالة فوز الكتيبة المدريدية فإنها كانت ستتصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، وكان هذا سيثير ضغوطات لدى العملاق الكتالوني في لقائه أمام ريال مايوركا رغبة منه في تحقيق الفوز لاستعادة صدارة الترتيب.

ووفقاً للجدول الجديد، تقام مباراة مايوركا وبرشلونة يوم السبت المقبل، بينما يستقبل الريال فريق إيبار يوم الأحد، لذا فإن الآية قد انقلبت، ففي حالة فوز برشلونة فأنه سيثير ضغوطات لدى كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وليس العكس كما كان من المفترض أن يحدث إذا اتبعت رابطة الدوري الإسباني الترتيب الأولي الذي وضعته من قبل في بداية الموسم.

وأما بالنسبة إلى مباريات الجولات الثلاث الأخرى، فسيلعب برشلونة كذلك مبارياته قبل ريال مدريد بـ 24 أو 48 ساعة، على سبيل المثال مباراة إشبيلية وبرشلونة التي ستقام في 19 يونيو الجاري، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، على عكس مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد التي ستقام بعدها بيومين على ملعب أنويتا، وكذلك مباراة برشلونة وليجانيس التي تقام يوم 16 يونيو، على عكس ريال مدريد الذي يستضيف فالنسيا بعدها بيومين.

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