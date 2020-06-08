جيجز: فيرجسون أكد عدم استحقاقي لدراجة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتذكر رايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد السابق، كيف تعرض للتوبيخ من قبل السير أليكس فيرجسون مدرب الفريق وقتها، حتى أنه هدده بالطرد من مكتبه، بعدما وقع ضحية لمزحة ثقيلة من قائد الفريق بريان روبسون.

ويقول جيجز: "قام روبسون قائد مانشستر يونايتد، بتشجيعي عندما كنت شاباً للقاء السير فيرجسون، وطلب سيارة من النادي، وكان عمري 18 عاماً، وتحمست للأمر بعدما لعبت 25 مباراة مع الفريق وقتها، ونصحني روبسون حينها، بأن أسأل المدير منحي سيارة من النادي، بعدما لعبت 25 مباراة".

وأضاف حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل": "ذهبت وطرقت على الباب وقلت للسير فيرجسون، أنا لعبت 25 مباراة الآن، وأعتقد أنني أصبحت ضمن التشكيلة الرئيسية إلى حد ما، وأعتقد أنني استحق سيارة من النادي، وفي منتصف الجملة، كنت أرى وجهه يتغير، وبمجرد أن قلت سيارة النادي، رأيت وجهه الأحمر فقط، وبدأ في الهجوم علي لفظياً".

وتابع جيجز: "رد السير فيرجسون علي "تريد سيارة من النادي، إنك لن تحصل حتى على دراجة، أخرج من المكتب، قبل أن أتركك"، وعندما خرجت من المكتب، كان نصف الفريق الأول يستمع للحوار ويضحك".

والجدير بالذكر، أن جيجز، خاض 963 مباراة مع مانشستر يونايتد ما بين عامي 1991 و2014، وساهم في حصول الفريق على 13 لقباً في الدوري الإنجليزي، ورفع دوري أبطال أوروبا مرتين، قبل أن يصبح مساعداً للمدير الفني للفريق، لويس فان غال، لمدة موسمين.

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