قيمة مبابي السوقية لا تتأثر بالكورونا وتراجع ميسي ورونالدو

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أجرى المركز الدولي للدراسات الرياضية "سيايس"، دراسة في كرة القدم من أجل توضيح اللاعبين أصحاب القيمة السوقية الأعلى في الدوريات الكبرى، خلال الفترة الأخيرة.

وتتضمن قائمة اللاعبين أصحاب القيمة السوقية الأعلى بين أفضل 100 لاعب، وهذا وفق معايير، وهي النادي الذي يلعبون فيه، والعمر، وسجلات تسجيل الأهداف، ومجموعة من المعطيات الأخرى التي توضع في الاعتبار بحيث يتم تعديل التقدير بأفضل طريقة ممكنة للواقع.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن ترتيب القائمة شهد مفاجآت كبيرة للغاية، وأبرزها خروج قائد برشلونة ليونيل ميسي، من قائمة أفضل 20 لاعباً، وتراجع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتصدر الترتيب كيليان مبابي (21 سنة)، لاعب باريس سان جيرمان، وهو واحد من القلائل الذين لم يتأثر سعرهم بسبب وباء فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم منذ منتصف مارس الماضي، وهو بطل العالم مع منتخب بلاده فرنسا، ويعد أكثر اللاعبين المرغوب فيهم، والكل يحلم بالتعاقد معه، لكن الحقيقة هي أنه في متناول عدد قليل جداً من الأندية، حيث تقدر قيمته بـ 259.2 مليون يورو.

وتشهد المراكز الأربع التالية لمبابي، سيطرة إنجليزية خالصة، بتواجد في المركز الثاني رحيم سترلينج (25 سنة)، لاعب مانشستر سيتي، بقيمة 149.7 مليون يورو، وذهب المركز الثالث إلى جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، وهو اللاعب الوحيد الذي لا يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبقيمة 179.1 مليون يورو.

وفي المركز الرابع، ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيسر ليفربول، وهو المدافع الأكثر قيمة في القائمة بـ 171.1 مليون يورو، وخامساً، الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، بقيمة سوقية 152.3 مليون يورو.

ويأتي في المركز السادس الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول، وتبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي 144.9 مليون يورو، ثم يليه السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق، وقيمته 139.2 مليون يورو.

ويضم ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد، أكثر من لاعب في القيمة التسويقية، ويحتل أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة المركز الثامن 136.3 مليون، بالإضافة إلى ذلك فرنكي دي يونج متوسط ميدان الفريق الكتالوني، ويتواجد في المرتبة العشرين وتقدر قيمته بـ 102.1 مليون، ثم تأتي المفاجأة بتواجد قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي خارج أعلى 20 لاعباً من حيث القيمة السوقية، إذ يتواجد في المركز رقم 22 وتبلغ قيمته 100.1 مليون يورو.

أما بالنسبة لأتلتيكو مدريد، فإن جواو فيليكس، في المركز الـ 14، وتبلغ قيمته 107.9 مليون يورو، ومعه ساؤول نيجيز، وتبلغ قيمته 97.7 مليون يورو، ولدى ريال مدريد ممثل وحيد، وهو البرازيلي رودريجو جويس، وتبلغ قيمته 81.4 مليون يورو.

وتتناقص قيمة كريستيانو رونالدو، أكثر فأكثر مع تقدم العمر، إذ يبلغ 35 عاماً، وتبلغ القيمة السوقية للبرتغالي داخل يوفنتوس 62.8 مليون يورو، وعلى الرغم من أنه لم يتأثر ناتج تسجيل الأهداف بتقدم عمره إلا أن سعره ينخفض.

أما نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، ففي هذه الأثناء، يحتل المركز السابع والثلاثين في القائمة على الرغم من صغر سنه وتقديم كرة قدم مميزة، لكن تقييم البرازيلي الحالي هو 87.2 مليون يورو.

كما يعد إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي، أغلى الحراس وتقدر قيمته 86.8 مليون يورو، بينما ماتيس دي ليخت لاعب يوفنتوس، أغلى المدافعين، وتبلغ قيمته 104.7 مليون يورو، ثم فرينكي دي يونج متوسط ميدان برشلونة، أغلى لاعبي الوسط الدفاعي وتقدر قيمته بـ 102.2 مليون يورو، والأغلى في منطقة خط الوسط الهجومي، برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وتبلغ قيمته 104.9 مليون يورو.

واللافت في القائمة، تواجد الشباب بقوة، وليس الأمر قاصراً على مبابي وسانشو، وهناك لاعبين تحت سن العشرين، تسللا إلى قمة أغلى 25 لاعبًا، كما هو الحال مع ألفونسو ديفيز ظهير أيمن بايرن ميونيخ الألماني، وتقدر قيمته بنحو 104.7 مليون يورو، بالإضافة إلى إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دروتوند، الذي تبلغ قيمته 107.3 مليون يورو.

ومن بين أفضل 100 لاعب كرة قدم في الدوريات الخمس الكبرى، نجد ستة من أصل إسباني، وهم رودري لاعب مانشستر سيتي، الذي يتواجد في المركز الـ 21 متفوقا على ليونيل ميسي، وتعد قيمته 101.5 مليون يورو، ويليه ساؤول صاحب المركز الـ 25.

وبعد ذلك نجد ميكيل أويارزابال هو الخامس والثلاثون، وتبلغ قيمة لاعب ريال سوسييداد 83.2 مليون يورو، فوق نيمار، ثم سيكون هناك فابيان رويز لاعب نابولي، والذي يحتل المركز 39 ويقدر قيمته بـ 81 مليوناً، والمركز 43 هو كيبا أريزابالاجا لاعب تشيلسي، وهو واحد من حراس المرمى القلائل الذين تسللوا إلى الترتيب بقيمة تبلغ 76.4 مليون، وفي المركز رقم 83 نجد ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد له قيمة سوقية تبلغ 53.5 مليون يورو.

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