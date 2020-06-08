شركة النصر للالعاب الرياضية تعيد عملياتها تأهباً لانطلاقة الموسم الجديد

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعادت شركة النصر للألعاب الرياضية هيكلة عملياتها تأهباً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الأحد بصالة راشد بن حمدان في نادي النصر، لمناقشة التحديات التي تواجه الألعاب الرياضية بالنادي قبل عودة النشاط الرياضي مجدداً.

ترأس الاجتماع عبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية بحضور مروان سنكل نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، قاسم النعيمي وعبدالباسط علي ومنصور الفلاسي ومحمد العور المدير التنفيذي للشركة .

وناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه عدداً من المواضيع الهامة والمتمثلة في الهيكلة الوظيفية للأجهزة الفنية والإدارية لفرق الألعاب الفردية والجماعية، ودعم التوطين بالأجهزة الإدارية والفنية، إضافة للتجهيزات اللوجستية للفرق الرياضية قبل انطلاق الموسم الجديد، كما ناقش المجلس ميزانية الشركة في الموسم الجديد، بجانب دراسة الترشيحات لانتخابات الاتحادات الرياضية في الدورة المقبلة 2020 – 2024.

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