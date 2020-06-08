المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير إسبانية في الساعات الماضية عن أن نيمار يتمسك بحلم العودة إلى برشلونة، ولن يتنازل عنه بأي ثمن، وكشف اللاعب لعدد من المقربين منه في باريس عن أنه يريد العودة إلى برشلونة، حيث كان سعيداً وافتقد هذه السعادة منذ الرحيل إلى (حديقة الأمراء) الفرنسية.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن اللاعب يحتفظ بالخطة التي لجأ إليها في الصيف الماضي برفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، والإصرار على الرحيل، حتى عبر اللجوء للوائح الفيفا في انتقالات اللاعبين بعد مرور 3 مواسم من عقده مع النادي.

ورغم ذلك، أوضحت الصحيفة أن عودة نيمار تعتبر خيالية بالنسبة لأي شخص حتى المبتدئين في الفترة الحالية، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة الصعبة التي يمر بها برشلونة حالياً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، وتأثيره الكبير على الرياضة، وهو ما سيجعل من الصعب على برشلونة أن يدفع مقابل انتقال اللاعب، وحتى لن يستطيع النادي دفع الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب البرازيلي.

الحل الوحيد أمام عودة اللاعب أن يصطف كل نجوم برشلونة أمام باريس سان جيرمان لاختيار من يرغب منهم في الحصول على توقيعه، وفي نفس الوقت يخفض نيمار راتبه السنوي بشكل كبير.

في كل الأحوال سيحاول جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، حسم الصفقة لناديه، ودراسة كل احتمالات ضم اللاعب، ولكن في الوقت الحالي، تبدو عودة نيمار إلى برشلونة، مثل العثور على المدينة الفاضلة المفقودة.

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