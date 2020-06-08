محمد صلاح يغيب عن ليفربول في مباراة إيفرتون

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية تقريراً اليوم الإثنين أشارت فيه إلى أن المصري محمد صلاح والظهير الأيمن الأسكتلندي أندي روبرتسون، مهددان بالغياب عن صفوف ليفربول في مباراة إيفرتون، في أول ظهور للفريق عقب فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين لم يشاركا في المباراة الودية التدريبية الأخيرة لفريق ليفربول، موضحة أن محمد صلاح لا زال يعاني من تأثير الإصابة التي تعرض لها قبل توقف النشاط.

وأضافت أن فريق ليفربول سيخوض مباراة ودية ثانية هذا الأسبوع أمام نظيره لاكبيرو روفرز، في ظل رغبة يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في استعادة اللياقة الفنية والبدنية للاعبيه بشكل كامل قبل بدء استئناف الدوري في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وفضلاً عن صلاح وروبرتسون، غاب أيضاً عن المباراة الأخيرة لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، لكنه شوهد خلالها على مقاعد البدلاء.

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