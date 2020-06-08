البوندسليجا في طريقه لكسب الرهان مع كورونا

المصدر: أ ف ب

أبدى المتابعون لدى استئناف الدوري الألماني لكرة القدم نشاطه في 16 مايو الماضي بعد توقف دام قرابة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، تخوفهم من أمور شتى: تفشي الوباء بين أفراد الفرق، تعرض اللاعبين لإصابات بدنية، أو تجمع المشجعين حول الملاعب... لكن ألمانيا تبدو في طريقها لكسب رهان إقامة منافسات اللعبة في زمن كورونا.

وكانت البوندسليجا الأولى بين البطولات الأوروبية الكبرى تستأنف نشاطها، بينما تستعد الليغا الإسبانية للقيام بذلك هذا الخميس، على ان يليها الدوري الإنكليزي الممتاز في 17 يونيو، و"سيري أ" الإيطالية في في 20 منه.

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