إصابة الحارس الأسترالي لانغيراك بالكورونا في اليابان

المصدر: أ ف ب

أكد نادي ناغويا غرامبوس الياباني، أن نتيجة فحص فيروس "كوفيد-19" الذي خضع له حارسه الأسترالي ميتشل لانغيراك جاءت إيجابية، ليصبح بذلك ثاني لاعب من الدوري الياباني يصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي إن ابن الـ 31 عاما الذي خاض آخر مبارياته الثماني بقميص المنتخب الأسترالي في 2017، لم يظهر أيا من عوارض الفيروس.

وانضم لانغيراك إلى المهاجم مو كانازاكي الذي تبين الأسبوع الماضي إصابته بفيروس "كوفيد-19"، ما دفع ناديه ساغان توسو إلى التحقيق مع كل من كان على اتصال وثيق به.

وتم فحص لاعبي وطواقم ناغويا غرامبوس أول من أمس، وكانت نتيجة لانغيراك الوحيدة الإيجابية من أصل 26 اختبارا.

وقال ناغويا: نحاول التعرف على الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بلانغيراك، وذلك بالتعاون مع المركز الصحي المحلي، وسنستمر في إجراء اختبارات "كوفيد-19" على لاعبين وموظفين آخرين لم يجروا الاختبار حتى الآن.

وحددت رابطة الدوري الياباني تاريخ الرابع من يوليو موعدا لاستئناف المباريات من دون جمهور، بعد تعليقها منذ أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.



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