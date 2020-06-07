يوفيتش يغضب الريال بحفل الشواء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يكن اللاعب الصربي لوكا يوفيتش، يفعل أي شيء غير قانوني، لكن نادي ريال مدريد، شعر أنه كان تصرف غير مسؤول منه، عندما قام بنشر الصور على إنستجرام، ويظهر فيها مع أصدقاءه وقدمه المصابة، والذي من المفترض أن يخضع للراحة التامة للإسراع بعملية الشفاء.

وبموجب بروتوكول المرحلة الأولى من العودة إلى النشاط وفق ما أشارت صحيفة "آس"، فإن مجموعات من 10 أشخاص قادرة على الاجتماع ولكن في النادي، ولكن الواضح أن لاعب الريال، بقدمه في الموضوعة في الجبيرة، لم يلتزم ببروتوكول التباعد الاجتماعي، وفقاً للصورة التي تم نشرها علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الصورة تم حذفها سريعاً بعد النشر، مما يوحي بأن أحد من إدارة النادي، تحدث مع اللاعب ونصحه بذلك، ولكن هذا لم يقلل من غضب إدارة الريال، لأن طبيعة إصابة يوفيتش، تحتاج إلى راحة القدم تماماً، مع تطبيق نظام غذائي صارم يجب على جميع لاعبي مدريد اتباعه.

والجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها اللاعب الإجراءات، بعدما قرر العودة إلى صربيا، وهو أمر لم يكن جيداً في ريال مدريد، وخلال فترة وجوده في صربيا، كسر قواعد الإغلاق، وانتقدته الحكومة والرئيس، والذي حذر من أنه إذا كسر القيود مرة أخر، فسيتم القبض عليه على الفور، وقدم اللاعب اعتذاره على الفور.

وعلاوة على كل هذه المشاكل خارج الملعب، كانت مستويات أداء اللاعب بعيدة عما كان متوقعاً منه، وكانت معظم عروضه مع الفريق الأول مخيبة للآمال، مع العلم أن الريال دفع 60 مليون يورو للتعاقد معه في الصيف الماضي، على خلفية أهدافه الـ 26 في 44 مباراة لصالح إينتراخت فرانكفورت.

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