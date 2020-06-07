كلوب يتعهد باحتفال ليفربول بدرع الدوري بمسيرة حافلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن فريقه سيحتفل بدرع الدوري الممتاز الإنجليزي بعد التتويج به، مع استعراض الحافلات، عندما يكون ذلك آمناً، حتى لو كان ذلك في منتصف الموسم المقبل، وقال: "كان الناس يعتقدون أننا مجانين تماماً، وأنا بصراحة لا أهتم، وأقول أن ليفربول سيحتفل بالفوز بالدوري الممتاز".

ويستعد ليفربول، للتتويج بدرع الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً، عندما تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو الجاري، ولكن أنصار ليفربول، لن يكونوا قادرين على الاحتفال بانتصارهم المحتمل في أنفيلد مع إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، ضمن الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما طلب من المشجعين عدم التجمع خارج الملاعب التي يلعب فيها ليفربول خلال فترة الموسم لتجنب انتشار الفيروس، ولكن كلوب مصمم على أنه سيكون هناك احتفال مناسب عندما يكون الجمهور آمناً للتجمع مرة أخرى، وقال لقنوات "سكاي سبورت الألمانية": "لا يمكنك الاحتفال بالطريقة التي طالما حلمت بها، وهذا ليس جيداً، وأفهم ذلك تماماً".

وأضاف: "أشعر بنفس شعور الجماهير، وليس من عادتي الاحتفال بمفردي في الاستاد، ثم أذهب إلى المنزل، ولم يكن الأمر كذلك عندما فكرت في الأمر، ولكن هذا لا يمكن تغييره الآن، وسيأتي اليوم الذي ستعود فيه الحياة إلى طبيعتها عندما يجد شخص ما اللقاح، وعندما تكون معدلات الإصابة صفراً أو أقل، ثم يحق لنا الاحتفال بما نريد أن نحتفل به في ذلك اليوم".

وأكمل: "ثم لا يزال لدينا الكأس، وبعد ذلك يمكننا الاحتفال حول المدينة والوقوف في الحافلة حتى إذا كان ذلك في منتصف الموسم المقبل، وإذا اعتقد الآخرون أننا مجانين تماماً، فأنا بصراحة لا أهتم".

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