أوباميانغ يستعرض منزله في برنامج تليفزيوني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعطى مهاجم ارسنال، بيير إيمريك أوباميانغ، المشجعين نظرة قريبة على حياته الفاخرة، بعد السماح للكاميرات بدخول منزله في الحلقة الأخيرة من برنامج "إم تي في كريبس".

وقدم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، للمشاهدين لمحة فريدة من وراء الكواليس عن حياته في المنزل،

وكشف أن أطفاله ليسوا معفيين من عقليته الباحثة عن الفوز حتى في أثناء المباريات الصغيرة في حديقة منزله.

كما أظهر أوباميانغ، غرفة ألعابه الحديثة وثلاجة مليئة بالمنتجات التي تسمح له بأن يكون بطلاً خارقاً، وبدأت الجولة مع اللاعب الجابوني الدولي، وهو يشير إلى غرفة ألعاب كبيرة لولديه كورتيز وبيير، ووصفها بأنها "الغرفة الأكثر جنونا في المنزل".

وأضاف: "أتذكر عندما كنت صغيراً، لم يكن لدي مساحة كبيرة، وأنا رجل يريد الأفضل لهم، لذا أحاول أن أعطيهم أكبر مساحة"، كما استعرض المهاجم غرفة الألعاب الخاصة به، مشيراً إلى أنه قادر على قضاء وقته خارج الملعب في اللعب مع زملائه في الفريق، مع إعداد شاشة مزدوجة احترافية.

وقال أوباميانغ، إنه يلعب بانتظام مباريات مع زملائه في الفريق مسعود أوزيل وسيد كولاسيناك، ولديه أيضاً آلة أركايد كلاسيكية في الزاوية تعرض صورته على جانبها.

ثم انتقلت اللقطات إلى مطبخ بوروسيا دورتموند السابق الأنيق والحديث، وقدم والدته مارغريتا، قبل أن يكشف أوباميانغ عن الكمية الهائلة من المنتجات في ثلاجته، وقال: "بدون كل هذا الطعام، لا يمكنني أن أكون بطلا أو نجما".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أنه من الواضح أن المهاجم السريع، هو رجل عائلة في المقام الأول، كما هو موضح خلال نظرة موجزة على جدار الصور، وأعطى من خلاله المشاهدين لمحة عن صورة لوالديه، والتي التقطت قبل 15 عاماً، وجدته التي توفيت قبل 4 سنوات.

وأختتم اللاعب جولته بإلقاء نظرة على حديقة ذات إطلالة خلابة على الريف، وتحتوي المساحة الخضراء أيضاً، مع مساحة صغيرة للمهاجم للاستمتاع بألعاب كرة القدم المصغرة مع أطفاله.

وقال: "أنا الفائز دائماً، واعترف أنني لا أريدهم أن يشعروا أن الأمر سهل، لذا فأنا صعب معهم قليلاً، وهذه هي الحياة، وعليك العمل من أجل الفوز، ولا هدايا لهم، ولكن ألعب للفوز بالهدية".

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