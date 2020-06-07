اتلتيكو مدريد يطلب كافاني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، رغبة كبيرة في التعزيز من قوة خط هجوم الفريق من خلال التعاقد مع أحد المهاجمين المميزين، ووقع اختيارها على الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن إدارة أتلتيكو، حاولت الحصول على خدمات اللاعب في أكثر من مناسبة، وآخرها سوق الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن باريس سان جيرمان، رفضت التخلي عن اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كافاني مع باريس سان جيرمان خلال هذه الفترة، مما سيتيح له الدخول في مفاوضات مع أي نادي يريد التعاقد معه.

ورغم فشل أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات كافاني، إلا أن المهاجم الأوروجوياني لا يزال يحلم بالرحيل إلى العاصمة الإسبانية، واللعب تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وحسبما نشرت صحيفة "توتوسبورت"، فإن إدينسون كافاني، رفض خلال الأيام الأخيرة عرضًا من إنتر ميلان الإيطالي منتظراً قدوم عرض من أتلتيكو مدريد.

وحاولت إدارة أتلتيكو مدريد خلال يناير الماضي، التوصل إلى اتفاق مع العملاق الباريسي بشأن ضم كافاني، وبالفعل توصلا إلى اتفاق وكان قد أعدا كذلك العقود، ولكن الصفقة باءت بالفشل في اللحظات الأخيرة بسبب مطالبة والتر كافاني، وكيل أعمال وشقيق إدينسون، الحصول على مكافأة تعاقد، وهو ما انتقده إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، بعد إحدى المباريات، بالرغم من نفي وكيل أعمال اللاعب هذا الأمر في أحد لقاءاته مع إذاعة "سير".

ويعي كافاني أن عقده المقبل سيكون الأخير في مسيرته الكروية، لذا يريد اتباع صوت قلبه واللعب تحت قيادة سيميوني، والذي أبدى بدوره رغبة كبيرة في التعاقد مع كافاني الشتاء الماضي، وأصر على اللاعب، ولكن في ظل فشل الصفقة حصل أتلتيكو مدريد على خدمات كاراسكو على سبيل الإعارة، ومع ذلك لم يفقد المدرب الأرجنتيني إلى الآن الأمل في الحصول على خدمات أحد أفضل مهاجمي أوروبا.

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