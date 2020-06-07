عقوبات قاسية تنتظر مخالفي قيود الإغلاق في الكرة الإنجليزية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

منحت رابطة الدوري الممتاز الإنجليزي، قوة اتخاذ القرارات التأديبية تجاه النجوم أو الأندية الذين يخترقون قيود الإجراءات الصحية الاحترازية، من خلال توقيع غرامات مالية باهظة أو خصم نقاط، وذلك عندما يستأنف نشاط كرة القدم في إنجلترا، تجنباً لمنع أي خلل، ومواجهة أي تفشي لفيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن"، تملك سلطات الطوارئ بالدوري الإنجليزي الممتاز، سلطة فرض غرامات تصل إلى حوالي 200 ألف جنيه إسترليني، لأي مخالفات تتعلق بخرق قيود الإغلاق كما فعل جاك غريليش في أبريل الماضي، وتكرار المخالفة، يعني مضاعفة العقوبة، مع إمكانية توقيع خصم نقاط على الفرق التي ينتمي إليها اللاعبين.

وتأتي هذه الأخبار، بعد أن انتهكت مجموعة من نجوم الدوري الممتاز قواعد إغلاق الحكومة، مثل الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي كايل ووكر، ومدافع توتنهام سيرج أورير، ونجم أستون فيلا جاك غريليش، ولاعب بورنموث جوردان إيبي، ومهاجم أرسنال ألكسندر لاكازيت.

وانتهك سيرج أورير، القواعد التي يمكن أن تؤدي الآن إلى خصم النقاط، بعدما كسر قواعد الإغلاق ثلاث مرات في 24 ساعة، برحلات إلى حفلة ومنزل والديه وركوب الدراجات. وفي الوقت نفسه، حطم غريليش سيارته الرينج روفر، والتي تبلغ قيمتها 70 ألف جنيه إسترليني، بعد حفلة في شقة مع أحد الأصدقاء

كما اتهمت الحكومة، جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بتعريض الأرواح للخطر في أبريل الماضي، بعد مخالفة لوائح المباعدة الاجتماعية، عند عقد جلسة تدريب عامة مع لاعب خط الوسط تانغوي نومدبيلي في بارنت.

وكانت الفحوصات، قد أظهرت 13 حالة إيجابية لدى الأندية، في إجمالي 6274 عينة، مع عدم تأكيد حالات جديدة في مرحلة الاختبار الأخيرة، والتي أجريت لـ 1195 فرداً يومي الخميس والجمعة الماضيين.

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