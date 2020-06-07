24 حالة كورونا لن تمنع الدوري المكسيكي من الحياة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم الكشف عن حالتين جديدتين، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 24 حالة في الكرة المكسيكية، ومع هذا تصر رابطة الدوري المكسيكي على انطلاق المسابقة في موعدها المحدد سابقاً بيوم 17 يوليو المقبل، بحضور جماهيري 50%، إلى حين الوصول إلى الحالة 0 في فحوصات الفيروس.

أعلن نادي ليون المكسيكي، عن ظهور حالتين إيجابيتين أحدها للاعب، والثانية لعضو من أعضاء الفريق، بعد إجراء فحص عن فيروس كورونا على 49 شخصاً في النادي، وأكد أن الحالتين لم تظهر عليهما أي أعراض، وأنهما سيخضعان لفترة من العزل والمراقبة الطبية.

وسبق أن أعلنت 6 أندية عن وجود حالات إيجابية، حسب ما أشار صحيفة "آس"، وهي أندية أتلتيكو دي سان لويس، سانتوس لاجونا، شيفاس، بوماس وكروز أزول وتامبيكو ماديرو، ومع هذا ما تزال رابطة الدوري المكسيكي، تصر على انطلاق الدوري في موعده يوم 17 يوليو المقبل، وهناك دراسات حول إمكانية إقامة المسابقة خلف الأبواب المغلقة.

ولكن التوجه الأكبر، بإقامة المباريات بحضور جماهيري 50%، مع اتخاذ بروتوكولات محددة لحماية الأمن الصحي للمحترفين الرياضيين والمهنيين والهيئات الفنية وجميع الأشخاص الذين يشاركون في المباريات.

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