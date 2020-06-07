انتهاء شهر العسل بين بالوتيلي و بريشيا

المصدر: أ ف ب

أقترب مشوار المهاجم الايطالي المشاغب ماريو بالوتيلي من نهايته مع فريق بريشيا، بعدما أشارت الصحف المحلية إلى انهاء عقده بسبب تغيبه المتكرر عن التمارين.

وأرسل محامو النادي رسالة فسخ العقد الى بالوتيلي بحسب "سكاي سبورت" و"غازيتا ديلوسبورت" ووكالة "اي جي اي".

وتردد أن بالوتيلي غاب عن عدة تمارين بعد استئناف أندية الدرجة الأولى تدريباتها مطلع مايو. عمل اللاعبون بادئ الأمر بمفردهم قبل الانتقال الى التمارين العادية. وقال اللاعب البالغ 29 عاماً، أنه كان مريضاً وسيرسل وثائق صحية إلى النادي لأثبات ذلك.

أما مدربه الاوروغوياني دييغو لوبيز فقال: أنا حزين من سلوك المهاجم، هويتدرب بمفرده لان زملاءه خضعوا لتمارين لم يقم بها.

وتابع: التمارين الفردية كانت اختيارية، لكن المجموعة سلكت مساراً وهو سلك مساراً مختلفاً. لم نشاهده على تطبيق زووم خلال فترة الحجر الصحي، برغم قوله إن حالته جيدة، ليس على نفس مستوى زملائه.وانضم بالوتيلي (36 مباراة دولية) صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي الى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي عاد هذا الموسم إلى دوري الاضواء

إلا انه لم يرتق الى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة. كما حمل بالوتيلي ألوان انتر وميلان ونيس الفرنسي ومانشستر سيتي وليفربول الانجليزيين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز