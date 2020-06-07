إنفانتينو: لا تتعجلوا عودة الجماهير

المصدر: (برلين - د ب أ)

طالب إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التحلي بالصبر قبل اختيار الموعد الأنسب لعودة الجماهير للملاعب، وعدم التعجل في اتخاذ هذا القرار حتى مع تخفيف قواعد أزمة فيروس «كورونا».

وقال في رسالة بالفيديو للاتحادات الـ211 الأعضاء في «فيفا»: «نواصل العمل دون كلل، ولكن بسرية واحترام، لتجاوز هذه الإجراءات المؤقتة، لنضمن عودة الجماهير بشكل آمن وبطريقة مسؤولة».

وعادت منافسات الدوري الألماني من دون جماهير، وسيتبعها دوريات إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا قريباً فيما بدأت أعداد محدودة من الجماهير تعود للمباريات في المجر.

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