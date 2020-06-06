ريال مدريد يتجنب "الثقب الأسود"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

هزت أزمة فيروس كورونا عالم كرة القدم، وربما يكون هناك "ثقب أسود" بقيمة 200 مليون يورو، في ميزانية ريال مدريد الاسباني، ولذا اتخذ "الملكي"، تدابير للتأكد من المرور عبر أزمة هذا الوباء مالياً.

وتمكن الريال من وضع موازنة ميزانية الموسم الحالي، ومقدرة بـ 822 مليون يورو، لمواجهة أي أزمات في حساباته المستقبلية، إلا إذا حدثت أي تغييرات أخرى غير متوقعة.

ويتوقع تمسك ريال مدريد بميزانيته للموسم الحالي، بفضل الافتقار إلى التعاقدات الجديدة، وخفض الأجور بنسبة 10% من اللاعبين والمديرين، وهو الذي وفر حوالي 40 مليون يورو.

ولن تكون هناك أرباح لـ"الملكي"، ولكن لن تكون هناك خسائر، وهذا أمر مهم، وسيحاول فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، التركيز على المستقبل القريب، وتخطيط توجهات النادي لعبور خلال الأشهر الصعبة المقبلة.

بينما أفادت صحيفة "ماركا"، أن هناك محادثات للسماح للمشجعين بالحضور في الملاعب الإسبانية بنسبة 30% في الموسم المقبل، مما يعني أن ريال مدريد، سيكون قادراً على الحصول على دخل من يوم المباراة بداية من أكتوبر المقبلي.

ويأمل أعضاء مجلس إدارة نادي ريال مدريد، بأن يستعيد ريال مدريد مركزه الاقتصادي مرة أخرى اعتباراً من يناير 2021، من خلال تنشيط قطاعات أخرى، وأهمها الجوانب التسويقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز