رونالدو يحطم تهمة الغرور والتعالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف فرانشيسكو ساليرنو، وهو لاعب في فريق مغمور بإيطاليا يدعى جوفيرنوليسي، عن موقف مذهل له مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعبر عن الروح الطيبة التي يتمتع بها الأسطورة البرتغالي، رغم ما يوصف به في بعض الأوقات بالغرور والتعالي.

واللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، سجل هدفاً مذهلاً مع فريقه قبل تفشي فيروس كورونا، وكان هذا الهدف مشابهاً إلى حد كبير لهدف رونالدو في 2018 ضد فريقه الحالي يوفنتوس، والذي سجله بقميص ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.

وشاهد رونالدو، هدف ساليرنو، وأصيب بالذهول من روعته ومشابهته لهدفه الخاص، وأحد أشهر لقطاته على الإطلاق، وقرر أن يتفاعل مع ذلك الهدف المشابه كثيراً لهدفه بطريقة مختلفة تماماً، حسب ما أشار موقع "آس".

وقبل أيام، استقبل ساليرنو طرداً في منزله، وكان عبارة عن قميص كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وموقع من البرتغالي نفسه، ومكتوب عليه: "إلى فرانشيسكو.. هدف عظيم".

وساليرنو يحلم باللعب في مكان أفضل بكرة القدم الاحترافية في إيطاليا، وبلا شك فإن البرتغالي الأسطورة قربه كثيرًا من هذا الأمر بهذا السلوك المتواضع الذي ينم عن إنسانية كبيرة.

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