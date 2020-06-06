كومان: أحلم يوماً لتدريب برشلونة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا لكرة القدم، أنه يحلم بالعودة إلى كامب نو كمدير فني لبرشلونة، مشيراً إلى أنه الجميع على دراية بأن هذا هو الحلم الذي يراوده دائماً، بعدما سبق ومثل برشلونة لاعباً منذ سنوات طويلة، لكنه شدد أيضاً، على التزامه مع المنتخب الهولندي، وخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، وهو ما يمنعه من التفكير في أي وجهة أخرى.

وجاء توضيح كومان، ضمن تصريحاته مع "راديو كتالونيا"، رداً على الكثير من الأخبار التي ربطت بينه وبين برشلونة، خاصة بعد إقالة المدرب السابق للفريق الاسباني إرنستو فالفيردي في يناير الماضي،

وأضاف: "بعد أمم أوروبا، سيكون لدي استعداد كامل لتدريب برشلونة، ولا يمكن أن أخفي أنني بالفعل لدي أمل كبير في العودة إلى كامب نو، ولقد اتصلوا بي بالفعل بعد إقالة إرنستو فالفيردي، ولكنني اعتذرت في ذلك التوقيت لأنني ملتزم مع منتخب بلادي، وبعد أمم أوروبا سيكون هناك فرصة لإعادة النظر، وأنا بخير حال مع لاعبي في المنتخب، واليورو كانت أكثر أهمية لي".

وأردف: "لا أحد يدري ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، لدي في عقدي بند يتيح لي الرحيل عن المنتخب بعد اليورو، ولكن ليست اللحظة المناسبة للتفكير في هذا الأمر، ويعلم العالم أجمع بأن حلمي هو تدريب برشلونة، وربما أحصل على تلك الفرصة مستقبلاً، ويعتمد الأمر دائماً على مسيرتك كمدرب، ويجب عليك اكتساب خبرة كبيرة لتدريب فريق كبرشلونة".

وانتقد كومان قرار إلغاء الدوري الهولندي، واللعب دون جمهور، وأشار إلى أن قرار إلغاء المسابقة جاء مبكراً لأن الوضع في البلاد أصبح أفضل في الوقت الراهن، وقال: "أنا أتابع مباريات الدوري الألماني بدون حضور جماهيري، وأشعر وكأن الكرة أصبحت صناعية وليست طبيعية، ووجود الجمهور يعني الكثير لهذه اللعبة".

وعن إصابته في القلب وانتقاله إلى المستشفى في بداية مايو الماضي، أعرب المدرب الهولندي عن سعادته بشفائه من الوعكة الصحية، وقال: "أنا سعيد لشفائي من الوعكة الصحية التي أصابتني، وخضعت الأسبوع الماضي لفحص من أحد أطباء القلب، وكان كل شيء على ما يرام، وأخبروني بأن علي الاعتناء بنفسي لبعض الوقت، ولكنني سعيد بحالتي، ويجب أن أشكر زوجتي على هذا الأمر، لقد تصرفت بسرعة، ولذلك استطعت النجاة من الأزمة التي مررت بها، وأنا الآن في أفضل حال".

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