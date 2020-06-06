لايبزيج ينفي تلقي عرض رسمي من تشيلسي للتعاقد مع فيرنر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يقدم تشيلسي الإنجليزي حتى الآن عرضاً رسمياً للتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، وفقاً للمدير الإداري للنادي الألماني، أوليفر مينتزلاف، والذي أكد أن الشرط الجزائي للسماح للاعبه بالرحيل، والبالغ 53 مليون جنيه إسترليني، لم يتم تفعيله بعد.

وقال لشبكة "سكاي سبورت": "لم نتفق بعد مع تشيلسي، وبالتالي ليس لدينا ما نكشف عنه، ونحن نركز على السباق النهائي في الدوري، ونريد التأهل لدوري الأبطال، وهذا هو الشيء الوحيد الذي نناقشه حالياً مع تيمو".

وأضاف: "كان من المهم بالنسبة لنا تمديد العقد معه، وفعلنا ذلك الصيف الماضي، لأنه بالطبع من المهم لنا، ألا يتحرك أي لاعب في انتقال مجاني، وبالطبع كان هناك بند الخروج إذا تم دفع الشرط الجزائي، وهذا تم وضعه في العقد، لمنحه الفرصة لاتخاذ الخطوة التالية".

وتابع: "تيمو الآن صاحب القرار، ولم يعد ناديه، ولكن لم يعتمد على البند الرحيل مقابل الشرط الجزائي حتى الآن، ولم يرسل لنا أي ناد عقد انتقال".

وكان فيرنر (24 سنة)، قد رفض الانتقال إلى مانشستر سيتي، قبل أن يوافق مبدئياً على الانضمام إلى تشيلسي منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أقنعه فرانك لامبارد، بأنه سيلعب دوراً مهماً في النادي.

ومن المقرر أن يكلف انتقال فيرنر، النادي الإنجليزي 53 مليون جنيه إسترليني، عندما يقدم العرض الرسمي، وهو يتقدم على سيتي وليفربول وإنتر ميلان لتوقيع الألماني.

ووفقا لصحيفة "تيليغراف"، قام لامبارد والمدير الرياضي لتشيلسي، بيتر تشيك برحلة سرية إلى ألمانيا لمساعدة تشيلسي، في مواجهة منافسيهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، للحصول على موافقة المهاجم الألماني.

والجدير بالذكر، أن صحيفة "سبورت بيلد"، أشارت إلى أن عقد فيرنر مع تشيلسي يمتد حتى عام 2025، مما ينهي تماماً على حظوظ أي نادي في الحصول على خدمات المهاجم الألماني، إلا إذا دفع قيمة الشرط الجزائي لفيرنر، والتي تبلغ 60 مليون يورو قبل يوم 15 يونيو الجاري، وإلا سيكون على اللاعب البقاء مع لايبزيج لموسم آخر.

ويحظى المهاجم الألماني بصيت كبير في عالم كرة القدم الأوروبية والعالمية، بسبب أرقامه المميزة الذي اعتاد على تقديمها خلال السنوات الأخيرة، إذ يحتل على سبيل المثال المركز الثاني في قائمة هدافي النسخة الحالية لبطولة الدوري الألماني برصيد 25 هدفاً، وبفارق 4 أهداف فقط عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ، الذي يتصدر الترتيب.

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