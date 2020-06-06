الدوري الفيتنامي لا يعترف بالتباعد الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عاد المشجعون إلى الملاعب في الوقت الذي تستأنف فيه كرة القدم في فيتنام، بل ووصل الحضور إلى 30 ألف متفرج، وبدون ظهور الغالبية بأقنعة الوجه في استاد فريق نام دينه أمس، لرؤية فريقهم يخسر من فيتل، بعدما استأنفت البلاد تحركاتها الجوية دون اتخاذ تدابير للمسافة الاجتماعية، وعادت الحياة الطبيعية مع عدم وجود وفيات من فيروس كورونا، وظهور 328 حالة فقط.

وكان الدوري في فيتنام، قد توقف في مارس الماضي، ولكن لم تحدث حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، وظهرت 328 حالة مؤكدة فقط في الدولة، ومع حرص السلطات على استئناف اقتصادها، منحت كرة القدم الضوء الأخضر الرسمي لاستئناف النشاط المتوقف منذ 3 أشهر.

وأظهرت لقطات من المباراة، المشجعين وهم يجلسون جنباً إلى جنب في مواقف صاخبة للمباريات الافتتاحية للدوري، ولكن تم توفير كل فريق لمعقم اليدين لأنصاره، كما قام المشرفون أيضاً بفحص درجات الحرارة لأولئك الذين يدخلون المكان، وطلب منهم ارتداء أقنعة الوجه.

وقال دينه فان تام مشجع فريق فيتل: "لو كنا خائفين من الفيروس لما أتينا، وكانت التدابير المتخذة لمكافحة الفيروس جيدة للحفاظ على صحتنا آمنة، وهذا هو السبب في أن الجميع يستمتعون".

ونفذت فيتنام، اختبارات شاملة وبرنامج حجر صحي ناجح، وسمحت هذه الإجراءات لكرة القدم بالعودة مع الحشود، واعترف كابتن المنتخب الفيتنامي، كيو نجوك هاي بأنه مسرور، لأن المشجعين تمكنوا من الحضور، وقال: "أنا لا أقول هذا لمقارنتنا مع دول أخرى، لكن كرة القدم الفيتنامية عادت بعد تفشي الفيروس، وأظهرت مدى نجاحنا نحن الفيتناميون في مكافحة الفيروس".

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