جوشوا ينضم لمواجهة العنصرية على عكازين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أنضم ملاكم الوزن الثقيل، أنتوني جوشوا، على عكازين إلى مسيرة احتجاجية في مسقط رأسه في واتفورد، ليكون أحدث نجم رياضي يتكلم علناً عن مواجهة العنصرية، بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنضم جوشوا إلى مئات المتظاهرين السلميين في مسيرة عبر واتفورد، ومشى بمساعدة العكازات بعد إصابته في الساق أثناء التدريب، وألقى خطبة عبر الميكروفون على المشاركين في المسيرة.

وكشف متحدث باسم جوشوا لموقع "سبورت ميل"، أن إصابته ليست خطيرة، قائلاً: "شعر أنتوني بضربة خفيفة في ركبته أثناء التدريب، والدعامة إجراء وقائي بناء على نصيحة الأطباء، وسيتم فحصه من قبل أطبائه، ولكن لا يوجد قلق".

ويعد جوشو، أحدث نجم رياضي بارز يدعم الحركات المناهضة للعنصرية، بعد وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد، والذي قتل على يد ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس بالولايات المتحدة.

وجاء دعم جوشوا لمناهضة العنصرية، بعد مشاركة نجم الفورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 6 مرات، بالكشف عن الإساءة العنصرية المروعة التي عانى منها عندما كان طفلاً، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

وفي منشور على إنستجرام، عرض هاميلتون مقطع فيديو لنفسه من أيام الكارتينج، عندما كان صبياً يتحدث علناً عن الإساءات العنصرية التي عانى منها، وقال: "في السنوات الماضية، تلقيت أسماء عنصرية لي، وفي المرة الأولى التي شعرت فيها بالضيق حقاً، أخبرت أمي وأبي، وشعرت أنني بحاجة للانتقام منهم، ولكن في الآونة الأخيرة إذا قال لي أي شخص أي شيء، فأنا أتجاهله وأعيده إلى المسار الصحيح".

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