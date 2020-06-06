كين يتحدى مورينيو في الغولف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تنافس هاري كين، في تحدي الغولف في نادي سنتوريون في هيرتفوردشاير أمس الجمعة، بعد أن لعب في مباراة تدريبية في ملعب توتنهام هوتسبر الفارغ.

وانضم مهاجم توتنهام، للمدير الفني للفريق جوزيه مورينيو، بعد مباراة فريقه الداخلية، والتي شهدت لاعبين يرتدون زيهم الكامل في المنزل وخارج ملعبهم استعداداً لاستئناف الموسم.

وعاد فريق مورينيو إلى التدريبات استعداداً لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل، عندما يستضيف توتنهام نظيره مانشستر يونايتد في ركلة البداية.

وفي الوقت نفسه، انضم توتنهام إلى نادي برشلونة، في بيع أقنعة الوجه التي تحمل علامة النادي التجارية الخاصة بهم، ومقابل كل قناع يباع، سيتبرع توتنهام بقناع وجه واق للمجتمع المحلي.

وقال كين في حديث مع "سكاي سبورتس نيوز"، إنه يركز توتنهام بشكل كبير على الدوري الإنجليزي فور استئناف النشاط، وقال: "من وجهة نظرنا، نحن لسنا في أي من المسابقات الأخرى، لذا لدينا 9 مباريات للتركيز على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، ومحاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 2021".

وأضاف: "يبدو الأمر وكأن الإيقاف الطويل للمسابقة قبل الموسم الحالي، والعودة حتى الآن جيدة، وكنت أقوم بالتدريب بشكل فردي لفترة من الوقت، وكانت فرصة بالنسبة لي للحصول على الرشاقة، ولكن مرت 6 أشهر منذ أن لعبت مباراة، وهو أمر لم أفعله منذ أن كنت في الخامسة من عمري".

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