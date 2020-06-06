بريشيا يقرر التخلي عن بالوتيلي"المشاغب"

المصدر: وكالات

أكدت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم السبت، أن ماسيمو سيلينو رئيس بريشيا، طلب فسخ عقد ماريو بالوتيلي مهاجم الفريق.

ووفقا للصحيفة فإن سيلينو بعث رسالة إلى بالوتيلي، يطلب خلالها إنهاء عقده الذي يمتد إلى 3 سنوات، في ظل تمرد اللاعب، وعدم انتظام المهاجم السابق للمنتخب الإيطالي في تدريبات فريقه منذ استئناف المران استعدادا لاستكمال الموسم الكروي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بندا في العقد ينص على إنهائه، إذا هبط بريشيا إلى الدرجة الثانية عقب الموسم الأول.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن فسخ العقد الآن لا يحتاج أي إجراء قانوني، حيث سيتم التفاوض بين محامي الطرفين.

وتعود الأزمة بين بالوتيلي ورئيس بريشيا إلى تغيب اللاعب عن جلسات التدريب أكثر من مرة، عقب فترة التوقف بسبب أزمة كورونا.

ورغم إعلان بالوتيلي أنه يعاني من مشكلة في المعدة، إلا أن سيلينو كشف عن إحباطه بسبب التعاقد مع المهاجم الإيطالي ووصف ذلك بـ "الخطأ الفادح".

وعاد بالوتيلي هذا الموسم إلى الدوري الإيطالي بعد 4 مواسم قضاها في فرنسا، حيث لعب لناديي نيس ومارسيليا.

وشارك بالوتيلي في 19 مباراة رفقة بريشيا في "الكالتشيو"، وأحرز 5 أهداف، علما أن فريقه يقبع حاليا في مؤخرة ترتيب فرق الدوري.

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