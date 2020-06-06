تشيلسي يتفق على ضم فيرنر مقابل 60 مليون يورو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى اتفاق على ضم تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الألماني، بداية من الموسم المقبل وحتى عام 2025، مما ينهي تماماً على حظوظ أي فريق في الحصول على خدمات المهاجم الألماني.

وأشارت "سبورت بيلد"، إلى أن الاتفاق يتضمن دفع تشيلسي للنادي الألماني قيمة الشرط الجزائي لفيرنر، والتي تبلغ 60 مليون يورو، قبل يوم 15 يونيو الجاري، وإلا سيكون على اللاعب البقاء مع لايبزيج لموسم آخر.

وكان اللاعب قد أبدى رغبة كبيرة في الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي، واللعب تحت قيادة مواطنه يورجن كلوب، والذي لم يؤكد وكيل أعماله تلك الأنباء إلى الآن، مما يجعلها جميعاً لا تخرج عن كونها شائعات، وحتى ورود أنباء رسمية تفيد توصل كافة الأطراف إلى اتفاق نهائي.

ويحظى المهاجم الألماني بصيت كبير في عالم كرة القدم الأوروبية والعالمية، بسبب أرقامه المميزة الذي اعتاد على تقديمها خلال السنوات الأخيرة، إذ يحتل على سبيل المثال المركز الثاني في قائمة هدافي النسخة الحالية لبطولة الدوري الألماني برصيد 25 هدفاً، وبفارق 4 أهداف فقط عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ، الذي يتصدر الترتيب.

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