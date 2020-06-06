إيجالو: إذا تعرضت للعنصرية مع مانشستر يونايتد سأترك الملعب

المصدر: البيان الإلكتروني

تعهد مهاجم مانشستر يونايتد أوديون إيجالو بمغادرة الملعب إذا تعرض لإساءة عنصرية مرة أخرى في مسيرته، سواء فى الدوري الإنجليزي أو أى ملاعب أخرى.

وأعلن نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي تمديد إعارة المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، لاعب فريق شنجهاى الصيني، حتى 31 يناير 2021، بعدما كان من المقرر أن تنتهي إعارة المهاجم النيجيري فى 31 مايو.

وقال إيجالو لشبكة "سكاى سبورت"، "إذا حدث لي، فسأبلغ الحكم بما حدث، وأريه ما يفعلونه، ولكن إذا لم يتخذوا إجراءً بشأنه فسوف أرحل لأنه لا ينبغى أن يتم ذلك لأي لاعب أو أى شخص فى العالم، لا أحد يجب أن يتغاضى عن العنصرية، نحن كلنا بشر، على الرغم من لون بشرتنا نحن كلنا متشابهون، نعيش فى نفس العالم، نفس الحياة، وأنا لا أتغاضى عن العنصرية، ولكن فى نفس الوقت لا أتغاضى عن أعمال الشغب".

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