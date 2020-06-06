برشلونة رفض 100 مليون يورو مقابل رحيل أنسو فاتى

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض نادى برشلونة، التفريط فى خدمات الموهبة الشابة أنسو فاتى، بعد تلقيه عرضاً مغرياً من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب صاحب الـ17 عاماً، والذى تألق مع الفريق الكتالونى خلال الموسم الحالي، حتى قبل توقف المنافسات فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فى عددها الصادر اليوم السبت، إن خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة، رفض عرضاً مغرياً، من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، من أجل الحصول على خدمات النجم الشاب أنسو فاتى، مقابل 100 مليون يورو.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، قد أشارت فى وقت سابق، إلى أن مسئولي البارسا، يتمسكون ببقاء اللاعب الشاب، لأنهم يروا فيه مستقبل الفريق فى الفترة المقبلة، رغم إهتمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني بضمه، بديلا للنجم الإنجليزي جادون سانشو.

وسجل فاتى، 5 أهداف وقدم تمريرة واحدة حاسمة هذا الموسم مع برشلونة، خلال 24 مباراة فى جميع المسابقات.

ويستعد برشلونة، لمواجهة مضيفه فريق ريال مايوركا، 13 يونيو الجارى، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني، الذى من المقرر أن تعود منافساته بداية من يوم 11 من نفس الشهر.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.

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