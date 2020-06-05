ميسي يبدأ مفاوضات التجديد مع برشلونة الأسبوع المقبل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، محادثاته مع ناديه برشلونة الاسباني، بشأن العقد الجديد هذا الشهر، بعد انتهاء فترة السماح له بالمغادرة مجاناً هذا الصيف.

ويتوقع أن يبدأ ميسي، محادثاته في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لكن ميسي يريد تضمين فقرة مماثلة، تسمح له بالرحيل مجاناً من برشلونة، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

ويستمر عقد أسطورة برشلونة الحالية حتى نهاية الموسم المقبل، وكان يتضمن بنداً يسمح له بالمغادرة من أجل لا شيء هذا الصيف، إذا أبلغ برشلونة بنيته قبل يونيو الحالي.

ولم يتم ذلك، فيم كان رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، يضغط من أجل إجراء محادثات لتمديد صفقة ميسي إلى ما بعد عام 2021، ولكن تم تأجيلها لأسباب مختلفة، وفقا لما أعلنته محطة الإذاعة الإسبانية "كوب".

ومر الموعد النهائي في 30 مايو الماضي في عقد ميسي، دون إبلاغ النجم لبرشلونة برغبته بالرحيل عن النادي، مما يشير إلى رغبته في البقاء مع النادي الكتالوني حتى نهاية عقده على الأقل.

وتشير تقارير إلى أن ميسي، يريد خياراً مشابهًا للتمكن من إلغاء عقده في نهاية الموسم المقبل، والذي يتم إدخاله في صفقته الجديدة.

وسبق أن وقع ميسي (32 عاماً)، على آخر عقد له عام 2017، وكانت هناك قلاقل من السخط، مما أثار تكهنات بأنه يمكنه السعي للانتقال بعيداً مستفيداً من البند الذي يسمح له بالمغادرة مجاناً هذا الصيف.

ووقع ميسي أول عقد احترافي مع النادي الكاتالوني في عام 2004، وتجدد ثماني مرات، لكن ميسي تحدث دائماً عن رغبته في إنهاء مسيرته المهنية في برشلونة.

ويعتبر ميسي المهاجم أعظم لاعب في تاريخه، وفاز بـ 34 كأساً رئيسياً منذ مسيرته المهنية طوال 16 عاماً، بما في ذلك 10 مرات الدوري الاسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا

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