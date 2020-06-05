ألفونسو ديفيز يقتحم قائمة أسرع لاعبي العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لفت ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، انتباه الجميع خلال فوز فريقه 1-0 على بوروسيا دورتموند أواخر الشهر الماضي، في الدوري الألماني لكرة القدم، ورغم أن المراهق الكندي، يفتقر إلى نقص في القدرات، إلا أنه لعب دور البطولة في مركز الظهير الأيسر، في أول موسم كامل له في الدوري الألماني.

ولكن ما أذهل المشجعين حقاً هو السرعة التي يصعب تصديقها، والثقة العالية للاعب البالغ من العمر 19 عاماً، وقارنت صحيفة "ميرور" بين سرعة ديفيز، ضد بعض أسرع النجوم في كرة القدم العالمية، مع تسجيله 35.3 كم/ ساعة، ليكون واحداً من بين اللاعبين الأسرع في تاريخ الدوري الألماني، وليس بعيداً عن أسرع اللاعبين في باقي الدوريات العالمية.

وتضم القائمة العالمية كل من بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب أرسنال بسرعة 35.5 كم/ساعة، وويليامز لاعب نادي أتليتيك، بسرعة 35.7 كم/ساعة، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بسرعة 36 كم/ساعة، وأشرف حكيمي لاعب ريال مدريد، والذي لعب معاراً لبوروسيا دورتموند في الموسم الحالي على سبيل الإعارة، وتصل سرعته إلى 36.2 كم/ساعة.

كما تضم القائمة كل من كايل ووكر وليروي ساني لاعبي مانشستر سيتي، بسرعة 35.21 و35.04 كم/ساعة بالترتيب، ومحمد صلاح وكينغسلي كومان، واللذان سجلا سرعة 35 كم/ساعة، وتفوق ديفيز، على زميله في بايرن، المدافع ألفارو أودريوزولا، والذي يلعب في الفريق الألماني على سبيل الإعارة من ريال مدريد، وتصل سرعته إلى 34.99 كم/ساعة.

وتشير القائمة أيضاً، إلى أن أقرب المنافسين لديفيز في الدوري الألماني، كريم بيلارابي لاعب باير ليفركوزن، بسرعة 35.27 كم/ساعة، وماتوندو لاعب شالكه بسرعة 35.97 كم/ساعة، مما يعني أن ديفيز ليس أسرع لاعب في كرة القدم العالمية.

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