رودريغيز على بوصلة انتر ميلان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبحث انتر ميلان الإيطالي، عن ملفات شخصية رابحة للاعبين لتدعيم هجوم فريقه الموسم المقبل، مع توقعات برحيل روميلو لوكاكو ولوتارو مارتينيز، إلى برشلونة الاسباني.

وتضم القائمة المرشحة للانضمام إلى انتر ميلان، الأوروجواني إدينسون كافاني، وانتشرت أنباء عن بدء انتر ميلان، اتصال مع بيدرو رودريغيز لاعب تشيلسي الإنجليزي، والذي يملك مسيرة دولية كبيرة.

ويرغب رودريغيز، بعد 5 سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الانتقال للعب في دوري ثاني، وسيكون متاحاً في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل.

ويحاول انتر ميلان، تخفيض راتب رودريغيز الأساسي، والبالغ 6 ملايين يورو، وهو ليس بالقليل مع الأخذ في الاعتبار، أنه سيصبح ثالث أعلى راتب في الفريق إذا تمت الصفقة في الشهور المقبلة.

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