تغريم لاعبي بوروسيا دورتموند بسبب "قصة شعر"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم تغريم جادون سانشو (20 عاماً)، جناح منتخب انجلترا ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، من قبل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، بسبب حلاقة شعره في منزله، في انتهاك لقيود ألمانيا لمنع انتشار فيروس كورونا.

تم تغريم سانشو وزميله مانويل أكانجي، بعد أن ظهرت صور لهما لقص الشعر في منازلهم الخاصة، حيث لا يرتدي اللاعبون ولا مصفف الشعر أي معدات حماية شخصية، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

وجاء في بيان صادر عن رابطة الدوري الألماني اليوم، أن لاعبي بوروسيا دورتموند، انتهكا معايير النظافة العامة والوقاية من العدوى في مواعيد تصفيف الشعر في المنزل، ولا سيما المفهوم الطبي التنظيمي لفريق عمل الرابطة.

وأوضح البيان أنه يتعين على لاعبي كرة القدم المحترفين أيضاً قص شعرهم، ومع ذلك، يجب القيام بذلك حالياً وفقاً للمفهوم الطبي التنظيمي.

وجاءت الأنباء المتعلقة بغرامة سانشو، بعد قرار اتخذه الاتحاد الألماني لكرة القدم بعدم معاقبته بعد أن رفع قميص دورتموند، ليكشف عن قميص يحمل رسالة "العدالة لجورج فلويد'،' خلال فوز فريقه على بادربورن.

وكان سانشو، قد انتقل إلى الدوري الألماني في عام 2017 من مانشستر سيتي، وتألق في ألمانيا، وأنضم للمنتخب الإنجليزي، وساهم في تحقيق الفوز في 11 مباراة دولية، وسجل هدفين.

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