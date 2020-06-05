توجه لاقامة نهائي كأس فرنسا أمام عدد محدود من الجمهور

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت الجمعة أن المباراة النهائية المؤجلة لمسابقة كأس فرنسا قد تقام مع إمكانية السماح لعدد محدود من الجمهور بدخول الملعب.

وقال لو غريت في تصريح لوكالة "فرانس برس": "هذا ما سنطلبه، انها امنيتي على اي حال. نحن على تواصل مع الحكومة. قد يسمحون لنا مناقشة وجود عدد محدود (من المشجعين) إما مع مطلع الموسم المقبل، أو في مباريات الكأس".

وكانت رابطة الدوري أعلنت في نهاية أبريل اتباع أوامر الحكومة وتفعيل التوقيف النهائي لموسم الدرجة الأولى قبل عشر مراحل من نهايته بسبب فيروس كورونا المستجد، معتمدة ترتيبا تُوّج من خلاله باريس سان جرمان باللقب وحرم ليون من التأهل الى المسابقات القارية، وهبوط تولوز واميان الى الدرجة الثانية وصعود لوريان ولنس.

ومع ذلك، يؤمل تنظيم نهائي مسابقة الكأس التي تأجلت في أبريل المنصرم، خلال أغسطس المقبل قبل البداية المقررة للموسم المقبل في نهاية الشهر عينه.

ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان مع سانت اتيان في نهائي الكأس ومع ليون في نهائي كأس الرابطة، على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية العاصمة باريس، والذي يتسع لحوالي 80 ألف متفرج.

من جهة أخرى، نفى لو غريت الاقتراحات القائلة بأنه لا يزال من الممكن استئناف منافسات بطولة هذا الموسم، وهو موضوع نوقش كثيرا في فرنسا مع بدء البلدان المجاورة استئناف المنافسات. وقال "نحن نتبع توجيهات الحكومة. لا مكان للنقاش"، مفضلا انتظار الموسم 2020-2021.

واضاف "سيكون لاعبونا أفضل استعدادا وربما في شكل أفضل من البقية، سنرى على أي حال لم أشكك أبدا في القرارات التي اتخذتها الحكومة. الأولوية للصحة بدلاً من المال".



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