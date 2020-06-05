الطريق ممهد أمام ليفربول للفوز بالدوري في أنفيلد

المصدر: أ ف ب

بات الطريق ممهدا أمام ليفربول ليتوج بطلاً لانجلترا للمرة الأولى منذ 30 عاماً في ملعبه "أنفيلد رود"، بعد أن كشفت رابطة الدوري الممتاز الجمعة عن الحزمة الأولى من مواعيد المباريات التي ستستأنف في 17يونيو الحالي.

يبتعد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني بطل الموسمين الماضيين، وكان على بعد فوزين فقط من الظفر باللقب قبل أن يفرض تفشي فيروس كورونا المستجد توقف المنافسات في منتصف مارس الفائت.

ويخوض بطل اوروبا مباراته الأولى بعد الاستئناف أمام غريمه ايفرتون في ديربي ميرسيسايد في 21 يونيو المقررة على ملعب "غوديسون بارك"، الا أن الرابطة لم تحدد مكان اقامتها بعد.

فيما يحل كريستال بالاس ضيفاً على ليفربول بعد ثلاثة أيام على ملعب "انفيلد" الخاص بليفربول.

وفي حال خرج الفريق الاحمر منتصرا من المواجهتين سيتوج بطلا لانكلترا للمرة الاولى منذ عام 1990.

لكن في حال خسارة مانشستر سيتي على أرضه أمام أرسنال في 17 الشهر الحالي، فسيضمن ليفربول اللقب بمجرد فوزه على ايفرتون.

سيجتمع الفريق الخاص بالسلامة والأمن في مجلس مدينة ليفربول الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار بشأن السماح بإقامة المباراة في "غوديسون بارك" أو نقلها الى ملعب محايد.

ستقام المباريات الـ92 المتبقية من الموسم الحالي من البريميرليغ خلف أبواب موصدة، الا ان هناك مخاوف من تجمعات للمناصرين خارج الملاعب في حال اقامة المباريات في مدينة ليفربول.

أما المواجهة الوحيدة الاخرى التي قد تقام في ملعب محايد من المراحل الثلاث الأولى بعد الاستئناف فهي لقاء الريدز مع سيتي في ملعب الاتحاد في الثاني من يوليو.

وأعرب رئيس بلدية ليفربول جو أندرسون عن مخاوفه من "تواجد آلاف الاشخاص الذين سيتجمعون خارج أنفيلد" في اليوم الذي يتوج ليفربول بلقب لطالما انتظروه. فيما أكد النادي أنه تواصل مع روابط المشجعين الخاصة به التي أكدت أنها ستحترم إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسيفتتح الدوري بعد اسئتنافه بمباراة أستون فيلا وضيفه شيفيلد يونايتد على أن تليها مواجهة أرسنال مع مضيفه سيتي في 17 يونيو، في مبارتين مؤجلتين من المرحلة 28.

وستقام مباريات مرحلة بأكملها للمرة الأولى بعد الاستئناف على مدى أربعة أيام بين 19 و22 يونيو حيث سيحل مانشستر يونايتد ضيفاً على توتنهام في اليوم الأول.ِ

وقال المدير التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز "ندرك أن الأمر لن يكون مماثلاً من دون جماهيرنا الوفية في الملاعب، ولكن سوياً مع شركائنا في النقل التلفزيوني، سنحرص على أن يشاهد ويستمع مشجعونا لكل مباراة مباشرة من منازلهم".

وتابع "أنا سعيد أننا تمكنا من القيام بخطوة فيما خص استئناف الموسم في أقل من أسبوعين".

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