مودريتش يكشف خفايا خلاف مورينيو ورونالدو

كشف كتاب السيرة الذاتية الخاص بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط نادي ريال مدريد، خفايا الخلاف بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للريال، ومواطنه كريستيانو رونالدو لاعب "الملكي" السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

وظهر الكتاب الذي حمل عنوان "في طريقي"، إلى النور في إيطاليا، وألقت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، الضوء على أكثر النقاط البارزة في الكتاب، وأهمها وصف مورديتش بالتفصيل ما حدث بين مورينيو ورونالدو، خلال مباراة في بطولة كأس ملك إسبانيا، للدرجة التي دفعت كريستيانو رونالدو إلى الاقتراب من البكاء في غرفة خلع الملابس، مما دفع اللاعبين الكبار للتدخل في الأزمة.

وقال مودريتش في كتابه: "فوجئت برد فعل مورينيو، كنا فائزين 2-0 في كأس ملك إسبانيا، ورونالدو لم يلاحق المنافسين في رمية تماس، وجوزيه كان غاضباً منه، وانتقده كثيراً في الملعب، وبعد العودة إلى غرف الملابس بين الشوطين، رأيت رونالدو محبطاً، وقال إنني أقوم بأقصى ما لدي وهو يواصل انتقادي".

وأضاف مودريتش: "بعدها ظهر مورينيو، وواصل انتقاد رونالدو، وطالبه بمعرفة مسؤولياته خلال المباراة، والوضع تطور، ولولا تدخل اللاعبين الكبار كنا سنشهد معركة حقيقية بين الاثنين".

وكان مورينيو، قد وصل إلى ريال مدريد في صيف 2010، وغادر النادي في 2013، بعد نهاية الموسم دون عبور الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد السقوط أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وخسارة المنافسة على لقب الدوري الإسباني في منتصف موسم 2012-2013، وخسارة نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد في ملعب سانتياجو بيرنابيو، في مباراة شهدت طرد مورينيو ورونالدو وعدم صعودهما للحصول على ميدالية الوصيف.

وأشار موقع "إيه آس إربيا" يبدو أن علاقة جوزيه مورينيو مع جزء كبير من الطاقم الفني واللاعبين مثل كريستيانو رونالدو، كانت صعبة للغاية، لدرجة أن مسألة استمرار مورينيو كانت ستؤدي إلى كوارث حقيقية في ريال مدريد.

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