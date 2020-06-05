الاعتداء بالحجارة على حافلة بنفيكا يفسد مشهد عودة الدوري البرتغالي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شهدت عودة الدوري البرتغالي لكرة القدم إلى الحياة بعد التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا، أزمة غير متوقعة، بعدما هاجمت جماهير فريق بنفيكا الغاضبة، حافلة لاعبيهم بالحجارة، عقب التعادل السلبي مع تونديلا، مما تسبب في إصابة اللاعبين جوليان ويغل وأندريا زيفكوفيتش، من الزجاج المتطاير، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وأشارت "ديلي ميل"، إلى أنه أثناء المباراة، تم وضع الأوشحة الحمراء والبيضاء على مقاعد جماهير بنفيكا، وحملت رسائل ملهمة مكتوبة من جماهيرهم، كونها المباراة الأولى لفريقهم بعد عودة النشاط إلى الدوري البرتغالي، إلا أن التعادل السلبي، لم يعجب الجماهير الغاضبة، والتي أفسدت مشهد العودة الجميل، بالاعتداء بالحجارة على حافلة اللاعبين.

وتقول تقارير أن اللاعبين ويغل وزيفكوفيتش، أصيبوا في الوجه بشظايا من الزجاج الأمامي للحافلة بعد أن إصابته الحجارة، رغم أن الحافلة كانت تحت حراسة الشرطة، أثناء عودتها من الاستاد إلى سيكسال، وأنه لم يتم تحديد هوية المهاجمين بعد، وتم علاج اللاعبين في مركز تدريب النادي القريب، ثم تم نقلهم إلى مستشفى دا لوز كإجراء احترازي.

وقال ناتكسو جونزاليز مدرب تونديلا: "من العبث أن تلعب في ملعب فارغ، وأنا لا أحصل على كرة القدم بدون مشجعين، لكن يجب أن نعتاد على هذا الواقع الجديد".

بينما اعترف لاعب الدوري الإنجليزي السابق، عادل تعرابط، الموجود حاليا في بنفيكا، بأن فريقه قضى ليلة صعبة، وقال: "لعب المنافس بطريقة دفاعية، وبتمركز 10 لاعبين في منتص ملعبهم، وكان الأمر صعبا، وواصلنا المحاولة والمحاولة لكن الكرة لن تدخل، بالطبع افتقدنا جماهيرنا، لكن هذا لا يمكن استخدامه كعذر".

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