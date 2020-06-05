هاسيبي يقترب من تحطيم مشاركات لاعبي آسيا في الدوري الألماني

المصدر: البيان الرياضي

عادل الياباني ماكوتو هاسيبي، الرقم القياسي التي خاضها لاعب آسيوي في الدوري الألماني، بعدما قاد فريقه آينتراخت فرانكفورت إلى تحقيق الفوز خارج ملعبه على فيردر بريمن 3-0 يوم الأربعاء الماضي.

ولعب النجم الدولي الياباني السابق 308 مباريات في الدوري الألماني، ليتساوى مع الكوري الجنوبي تشا بوم-كون الذي لعب عدة مواسم مع فرانكفورت أيضاً.

وفي المقابل لم ينجح الياباني الآخر دايتشي كامادا في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع فرانكفورت، حيث سجل أهداف الفريق أندري سيلفا والبديل ستيفان الكساندر (هدفين). ولعب في المباراة لاعب ياباني آخر هو يويا اوساكو.

وبهذا الفوز تقدم آينتراخت فرانكفورت بفارق 8 نقاط عن منطقة الهبوط، في حين تفاقم موقف فيردر بريمن الذي ينافس أيضاً لتفادي الهبوط.

ويستعد هاسيبي لتعزيز رقمه القياسي، حيث وقع عقداً لعام إضافي مع فرانكفورت، الذي يعتبر النادي الثالث له في ألمانيا بعدما كان انضم إلى فولفسبورغ عام 2008 قادماً من أوراوا ريد دايموندز.

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