الظاهرة رونالدو يدعم حملة "أساطير الفيفا" ضد العنصرية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انضم الظاهرة البرازيلية رونالدو، نجم أندية برشلونة وريال مدريد وانتر وجمعية ميلان سابقا، إلى حملة أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمحاربة العنصرية والتمييز والعنف.

ونشر الظاهرة صورة على حسابه في انستغرام وهو يرتدي قميص الحملة، ومعلقا:" أساطير الفيفا يقولون لا للعنصرية وكل أشكال التمييز، نقول أيضا لا لجميع أشكال العنف".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم حث الاتحادات التابعة له على اسخدام الحس السليم في مسألة تعاطف اللاعبين مع قضية جورج فلويد.

ولقي فلويد، المواطن الأمريكي صاحب الأصول الإفريقية حتفه خلال عملية اعتقاله من قبل الشرطة ما أثار الرأي العام الأمريكي.

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