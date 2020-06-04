رونالدو يستخدم أحذية الرجبي لزيادة السرعة والمرونة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستخدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أحذية المسامير المخصصة لأسفل أحذية لاعبي الرجبي، والمصنعة من المطاط، للحصول على ميزة إضافية في الركض والمرونة، عندما يعود إلى الملعب مع يوفنتوس.

ويتدرب رونالدون بالفعل بهذا النوع من المسامير الذي تم تجهيز احذيته بها خلال تدريباته الحالية مع يوفنتوس، استعداداً لاستئناف موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 20 يونيو الجاري، بعد إغلاق رياضي لمدة ثلاثة أشهر.

وفقاً لصحيفة "توتوسبورت"، قام اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، بتعديل حذائه لتمكينه من السيطرة على العشب والركض بشكل أسرع خلال المباريات النهائية لموسم 2019-2020.

وسبق أن قام بالتجربة نفسها، مهاجم مونبلييه، الفرنسي آندي ديلورت، وساعده على الوصول إلى سرعات عالية، وهو ما يتطلع إليه رونالدو، لإيجاد ميزة تنافسية، والمهاجم البالغ من العمر 35 عاماً، لديه 25 هدفاً في 32 مباراة خلال الموسم الحالي.

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