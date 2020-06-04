بسبب كورونا..توتنهام يقترض 175 مليون إسترليني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أضطر توتنهام على اقتراض 175 مليون جنيه إسترليني، من بنك إنجلترا مع توقف نشاط كرة القدم، بسبب فيروس كورونا، والذي كلفه أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، مع تنفيذ النادي لمشروع الاستاد الجديد، وفي الوقت الذي يلعب فيه الفريق خلف الأبواب المغلقة حتى يونيو 2021، حسب مخطط الحكومة الإنجليزية لنشاط الكرة.

ولن يستخدم توتنهام القرض للتوقيع مع لاعبين جدد، وستكون فائدة سداد القرض كاملاً 0.5%، واستفاد توتنهام من قرار الحكومة الإنجليزية في مارس الماضي، بتقديم تسهيلات تمويل للشركات لمساعدتها في تجاوز الاضطرابات المالية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

ويتعين على توتنهام سداد القرض في أبريل 2021، ما لم يتمكنوا من إعادة سحبه لمدة 12 شهراً أخرى، ولن يتم إنفاقها لتحسين فريق المدرب جوزيه مورينيو في سوق الانتقالات.

وجاء القرض بعد أقل بقليل من شهرين منذ أن قام المتأهلون لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بتحويل دراماتيكي باستخدام مخطط الإيجار الحكومي للمساعدة في تغطية أجور الموظفين غير المعنين بالمباريات.

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