راؤول جونزاليس مطلوب لإنقاذ شالكه الألماني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أثار الأداء الضعيف الحالي لشالكه الألماني، الشكوك حول مستقبل مدربه ديفيد فاجنر، على مقاعد البدلاء، بعد خسارته للأربع مباريات التي خاضها الفريق حتى الآن، منذ استئناف الدوري الألماني لكرة القدم.

ويتواجد شالكه في المركز العاشر برصيد 37 نقطة، ومع تنامي التكهنات حول مستقبل فاجنر، أكدت صحيفة "سبورت بيلد"، أن العودة إلى راؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب في ريال مدريد، ليست أمراً مستبعداً، مع ما يحظى به من إعجاب كبير من جانب الدوري الألماني.

ودفعت النتائج السيئة، إدارة شالكه، إلى التفكير في البدائل التي يتصدرها راؤول، بجانب ورالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون، وروجر شميدت مدرب بي أس في آيندهوفن، لإنقاذ الفريق مع بقاء 5 جولات على نهاية الدوري الألماني للموسم الحالي 2019/2020.

ويذكر أن راؤول، لعب في صفوف شالكه في الفترة بين 2010 و2012، وحصد مع الفريق لقبي كأس ألمانيا وكأس السوبر، وتقتصر خبراته في مجال التدريب على قيادة الفئات السنية الصغيرة في ريال مدريد، وقاد فريق الرديف هذا الموسم.

ويحتل بايرن ميونخ قمة ترتيب جدول الدوري الألماني، بعد مرور 29 مرحلة من عمر المسابقة برصيد 67 نقطة، بينما يحل بروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، ويأتي لايبزيج في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، فيما يحل بروسيا مونشنجلادباخ رابعاً برصيد 56 نقطة، ويحل باير ليفركوزن في المركز الخامس برصيد 56 نقطة.

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