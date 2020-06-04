دييغو كوستا يسعى لاستبدال السجن بغرامة مالية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حضر دييغو كوستا (31 عاما)، مهاجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الاسباني، جلسة استماع في المحكمة اليوم الخميس، بالعاصمة الإسبانية مدريد، مرتدياً كمامة، لتسوية قضية التهرب الضريبي، والتي يطالب فيها المدعون بسجنه لمدة 6 أشهر، مع تغريمه 507208 يورو، بداعي التهرب من دفع مليون و14416 يورو في 2014.

وأكدت مستندات أن كوستا لم يكشف عن دخل بحوالي 5.2 مليون يورو من انتقاله من أتلتيكو إلى تشيلسي في إقراره الضريبي، بجانب مليون يورو إضافية من حقوق استغلال الصور.

ويحاول كوستا الاستفادة من القانون الإسباني، في استبدال أحكام السجن التي تقل عن عامين في جرائم لا تتعلق بالعنف بغرامة مالية، بالاتفاق مع كوستا على دفع غرامة مالية إضافية بقيمة 36500 يورو لتجنب السجن.

وكان كوستا، قد انتقل إلى أتلتيكو من تشيلسي في 2017 مقابل 55 مليون يورو.

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