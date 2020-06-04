نجم جزائري جديد إلى مانشستر سيتي

المصدر: البيان الإلكتروني

حدد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالفعل أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية والتحضير للموسم الجديد رفقة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.

ويبدو أن غوارديولا قد وجه أنظاره نحو الدوري الإيطالي، وتحديداً نادي ميلان، حيث يسعى لضم لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ووفقًا لمحطة «RMC Sport» الإذاعية، فإن غوارديولا تواصل بالفعل مع الدولي الجزائري ليعبر له عن اهتمامه بضمه إلى مانشستر سيتي، خاصة وأن بن ناصر لاعب وسط يمتلك لمسة جيدة على الكرة، ويقدم أداء قوي دفاعياً.

ويرى المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن بن ناصر يعد رهانًا جيدًا للمستقبل، وسيمنحه الحرية في التدوير وزيادة خياراته في وسط الملعب، وإراحة الثنائي إلكاي جوندوجان ورودري.

ولن يكون اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز غريباً على بن ناصر، الذي لعب في صفوف أكاديمية نادي آرسنال في 2015، بعد تألقه في نادي أرليس الفرنسي.

ولم يتمكن اللاعب صاحب الـ 22 عاماً من ترك بصمته مع آرسنال ليرحل إلى نادي إمبولي الإيطالي في 2017 ويقدم موسمين مذهلين في إيطاليا، وبعدما ساعد منتخب الجزائر على الظفر بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، جذب الأنظار أكثر، لينتقل إلى ميلان مقابل 16 مليون يورو في الصيف الماضي.

ويعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الآخر من المهتمين بخدمات إسماعيل بن ناصر، حيث كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن بطل الدوري الفرنسي يسعى لدعم خط الوسط، ويرى في الدولي الجزائري الخيار الأمثل.

ويمتد عقد إسماعيل بن ناصر مع ميلان حتى 2024، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد 50 مليون يورو، وفي حالة رحيل الجزائري عن «الروسونيري» في الصيف الحالي، فإن النادي الإيطالي سيكون قد حقق ربحًا يصل إلى 3 أضعاف ما دفعه قبل عام للحصول على اللاعب.

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