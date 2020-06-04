فرانكفورت تنوي استضافة ما تبقى من مباريات دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

تنوي مدينة فرانكفورت والمنطقة المحيطة بها الترشح لاستضافة ما تبقى من مباريات ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في حال اعتمد الاتحاد القاري نظام التجمع في مكان واحد كما أشارت مصادر عدة في ألمانيا الخميس.

وأكدت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار الخميس أن مدينة فرانكفورت مهتمة بتنظيم هذه البطولة التي ستنطلق اعتبارا من الدور ربع النهائي في أغسطس المقبل على الارجح.

ولم يؤكد أي مصدر في فرانكفورت هذه المعلومات لكن المدير الرياضي في ماينتس روفن سرودر الذي يمكن لناديه ان يضع ملعبه بتصرف ويفا أكد أنه "على علم" بهذا المشروع وأضاف "لا شيء تقرر في هذا الصدد ولا يمكن الحديث عن اي شيء ملموس".

وكشفت "بيلد" أيضا أن مدنا في روسيا والبرتغال أعربت عن اهتمامها باستضافة الدور النهائي. واشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن مكان يضم اربعة ملاعب في محيط 100 كلم.

وتملك فرانكفورت ملعب نادي اينتراخت، بالاضافة الى ملاعب المدن المجاورة وهي ماينتس، سينشايم (هوفنهايم)، دارمشتات، فيسبادن، كايزرسلورتن وكارلسروه وجميع هذه المدن تضم أندية في الدرجتين الأولى أو الثانية.

ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي قرار في هذا الشان حتى الآن وقال ممثل عن الاتحاد القاري ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "لا نستطيع تأكيد أي شيء. نبحث مروحة من الخيارات لكننا لم نتخذ اي قرار حتى الآن".

ولم تحسم مسألة ما إذا كانت المباريات ستقام بنظام الذهاب والإياب الكلاسيكي أو بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 17 يونيو الحالي ويمكن أن تكشف مخططاتها من أجل استكمال مسابقاتها التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد الالماني اوليفر بيرهوف أكد اخيرا أن الاتحاد الالماني مستعد لتنظيم البطولة النهائية بقوله "نملك المعرفة وتنظيما رائعا وقد اثبتنا ذلك. اذا كان نظام مماثل يمكن ان يساعد ويفا، فنحن جاهزون".



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