9 إصابات جديدة بكورونا في "التشامبيون شيب"

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، وجود 9 إصابات جديدة بالفيروس بين فرق دوري الدرجة الأولى في إنجلترا "التشامبيون شيب".

ووفقا لبيان رسمي من رابطة الدرجة الأولى الإنجليزية، فإن الاختبارات الأخيرة لفيروس كورونا، أسفرت عن وجود 9 حالات إيجابية من 6 فرق.

وأشار البيان إلى أن الاختبارات نفذت من السبت 30 مايو الماضي إلى الثلاثاء 2 يونيو الجاري، وخضع لها 1094 لاعبا وموظفا من أندية الدرجة الأولى.

وأوضح أن اللاعبين أو موظفي النادي، الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، سيدخلون في عزل صحي، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي قدمتها الرابطة.

وذكر البيان أن كل من جاءت نتيجة اختباره سلبية سيسمح له بدخول مرافق التدريب.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، بعد المرحلة الخامسة والأخيرة من الاختبارات التي أجريت على مدار اليومين الماضيين.

وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي أن الإصابة بفيروس كورونا التي أعلنت عنها الرابطة تعود لأحد أعضاء النادي، من دون الكشف عن اسمه.

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