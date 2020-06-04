سون يمضي خدمة عسكرية «قاسية»

المصدر: (لندن - أ ف ب)

استمتع مهاجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين بـ«التحدّي القاسي» خلال فترة خدمته العسكرية التي استمرت ثلاثة أسابيع في كوريا الجنوبية.

وأكمل سون خدمته الإجبارية الشهر الماضي، فيما كان نشاط ناديه توتنهام متوقفاً مع تعليق المنافسات بسبب تفشي فيروس «كورونا» . وسمحت العطلة القسرية للدوري الانجليزي، بتعافي مهاجم فريق شمال لندن، من كسر تعرض له في يده خلال فوز توتنهام على أستون فيلا (3-2) في فبراير ضمن الدوري المحلي. وأعفي سون من الخدمة العسكرية الكاملة لسنتين بعد مساهمته بفوز كوريا الجنوبية بذهبية الألعاب الآسيوية عام 2018، لكنه بقي مطلوباً لتنفيذ فترة أقصر.

وقال المهاجم الدولي «كانت تجربة جيدة. لا يمكنني الحديث عن كل ما قمت به، لكنني استمتعت بذلك. هؤلاء الشبان كانوا لطيفين. كانت ثلاثة أسابيع قاسية لكنني حاولت الاستمتاع بها».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز