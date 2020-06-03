بالوتيلي يتغيب مجدداً عن تدريبات بريشيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

غاب ماريو بالوتيلي (29 سنة)، مرة أخرى عن التدريب مع فريقه بريشيا اليوم الأربعاء، قبل استئناف الدوري الإيطالي لكرة القدم في 20 يونيو الجاري، بعدما سبق غاب بالفعل بدون إذن، عن 10 أيام من التدريب في يناير الماضي، وجلسة تدريب ليست إلزامية في 26 مايو الماضي.

واللاعب الإيطالي المنشق، سيتم فسخ عقده مع النادي البالغ قيمته 877 ألف جنيه إسترليني سنوياً، إذا هبط بريشيا من الدرجة الأولى، والذي يصارع الهبوط برصيد 16 نقطة، ويحتاج إلى 9 نقاط لضمان الأمان مع بقاء 12 مباراة على نهاية الدوري.

فيما جاءت إحصائية اللاعب قاتمة، ولا تضم سوى 5 أهداف في 19 مباراة هذا الموسم، ليكون اللاعب في طريقه للخروج قبل عامين من انتهاء عقده في عام 2022، وفقاً لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت".

وسبق أن عقد لقاء بين ماسيمو تشلينو مالك بريشيا، وبالوتيلي في 29 مايو الماضي، لتطهير الأجواء، ويبدو أن الاجتماع فشل في تحقيق ذلك، بعدما رد المهاجم نفسه على اتهامات بتجاهل التدريب بقوله: "أنا لا أتدرب!!، لم أكن أعلم أنني شبح"، وقبل أسبوع، أعرب تشلينو، عن أسفه بإقناع بالوتيلي بالعودة إلى مسقط رأسه الصيف الماضي، وأكد أن النادي "يشعر بخيبة أمل" بما يقدمه اللاعب مع الفريق، وعدم التزامه بحضور التدريبات.

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