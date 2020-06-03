رونالدو يربح 1.9 مليون إسترليني خلال أزمة كورونا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الرسم البياني للرياضي الأعلى ربحاً على انستغرام خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بجمع ما يقارب من 1.9 مليون جنيه إسترليني، متقدماً عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجمع رونالدو 1.882.336 جنيه إسترليني، ليتصدر الرياضيين العشرة الأكثر ربحاً من انستغرام خلال فترة توقف النشاط الرياضي من 12 مارس إلى 14 مايو الماضيين، وذلك بعدما شارك في 4 منشورات دعائية، وحقق الربح 470.584 جنيه إسترليني من كل منشور، ووصول عدد متابعيه إلى 219 مليون.

وجاء في المركز الثاني ميسي، وجمع 1299373 جنيه إسترليني، بالمشاركة في 4 منشورات دعائية، وحقق دخل 324.843 إسترليني من كل منها، ووصول عدد متابعيه 151 مليون، واحتل نيمار المركز الثالث بـ 1.192.211 جنيه إسترليني، بالمشاركة في 4 منشورات، وربح كل منها 298.053 إسترليني، وعدد متابعين 138 مليون.

وحل عملاق كرة السلة، شاكيل أونيل، في المركز الرابع بـ 583.628 جنيه إسترليني، وشارك في 16 منشور دعائي، وربح من كل منشور 36.477 جنيه إسترليني، وعدد متابعيه 17 مليونا، وجاء نجم الكرة الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، خامساً بـ 405359 جنيه إسترليني، وشارك في 3 منشورات دعائية، وربح 135.120 إسترليني من كل منها، وعدد متابعيه 62.9 مليون.

وفي المراكز الخمسة التالية، كابتن منتخب الهند للهوكي، فيرات كوهلي، وجمع 379294 جنيه إسترليني، وعدد متابعيه 59 مليون، وشارك في 3 منشورات، وربح 126.431 إسترليني من كل منشور، ثم لاعب الكرة السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، وجمع 184.413 جنيه إسترليني، ومتابعيه 42.9 مليون، وشارك في منشورين دعائيين، وربح في كل منها 92.206 إسترليني.

وجمع نجم السلة الأمريكي دواين واد، 143.146 جنيه إسترليني، ومتابعيه 16.6 مليون، وشارك في 4 منشورات، وربح في كل منها 35.787 إسترليني، ثم لاعب الكرة، داني ألفيس وجمع 133.694 إسترليني، ومتابعيه 31.1 مليون، وشارك في منشورين، وربح من كل منها 66.847 جنيه إسترليني، وأخيراً الملاكم أنتوني جوشوا في المركز العاشر، وجمع 121.500 جنيه إسترليني، ومتابعيه 11.3 مليون، وشارك في 5 منشورات دعائية، وربح في كل منشور 24300 جنيه إسترليني.

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