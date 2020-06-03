حالة كورونا إيجابية في توتنهام تهدد بغيابه عن جولة العودة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد توتنهام أن الحالة الإيجابية الوحيدة لفيروس كورونا عبر أحدث اختبارات الدوري الممتاز، جاءت من عينات النادي، ولكنه لم يكشف عن صاحب العينة أو يحدد ما إذا كان لاعباً أو موظفاً.

وأوضح توتنهام في بيان عبر موقعه، أنه بسبب السرية الطبية، لن يتم الكشف عن اسم الفرد، واكتفى فقط بالتأكيد على أنه سيتم عزل المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض لمدة 7 أيام، بما يتماشى مع بروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل الخضوع لمزيد من الاختبارات.

وأكد توتنهام الاستمرار في الالتزام الصارم ببروتوكول العودة إلى التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يضمن بقاء مركز التدريب الخاص في بيئة عمل آمنة وخالية من الفيروسات.

وأشار موقع "ديلي ميل"، إلى أنه من غير الواضح حتى الآن، ما إذا كانت نتيجة الاختبار الإيجابية جاءت من أحد لاعبي النادي أو من أحد أعضاء الجهاز الفني، ولكن إذا كان لاعباً، فإن توتنهام يخاطر بتأجيل مباراته الأولى عندما يستأنف الدوري بعد 14 يوماً فقط.

وحسب بروتوكول إعادة التشغيل، يتعين بعد العزل الذاتي لمدة 7 أيام إذا كان لاعباً، العودة إلى التدريب الجماعي بعد أسبوعين، على أن يكون فحصه التالي سلبي، ويجب ألا يختلط بأي من زملاءه لمدة أسبوعين، وإلا لن يتمكنوا من خوض المباراة.

والجدير بالذكر، أنه أجريت 5 جولات من الاختبارات التي تم إجراؤها من الدوري الإنجليزي الممتاز بين 17 مايو الماضي و3 يونيو الجاري، لـ 4900 لاعب وموظف، وكشف عن 13 اختباراً إيجابياً.

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