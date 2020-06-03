مغامرة ارسنال بأوباميانغ مرفوضة من كاراغر

المصدر: وكالات

أكد جيمي كاراغر لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، أن على ارسنال عدم المخاطرة والإبقاء على لاعبه الغابوني بيير إميريك أوباميانغ لمدة عام آخر، مع غموض حول مستقبل اللاعب، والحديث عن رحيله عن "المدفعجية"، رغم بقاء أكثر من عام على عقده.

وأكد تقرير نشرته صحيفة "ذا صن"، أن ارسنال سيخاطر بإنهاء عقد اللاعب، إذا لم يتمكن من الحصول على 20 مليون جنيه إسترليني، قيمة مستحقاته عن الفترة المتبقية في تعاقده، وأعرب كاراغر، عن اعتقاده بأن بقاء أوباميانغ، أفضل لمسار العمل الحالي في ارسنال، سعياً للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال كاراغر لقناة "سكاي سبورتس": "ليس هناك شك في أن أوباميانغ جيد للغاية بالنسبة لأرسنال، وكان لدينا ذلك في ليفربول مع لويس سواريز وبعض اللاعبين الآخرين، ويجب عليك الاحتفاظ بهم لأنك تريد البناء حولهم، وإذا ذهبوا، تشعر وكأنك بدأت من جديد".

وأضاف: "ليس من السهل العثور على الهدافين، لذا أنصح ارسنال بالاحتفاظ بأوباميانغ، وإقناعه بالبقاء لمدة سنة، ومحاولة جلب لاعبين حوله، ليكون لديك موسم ناجح".

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